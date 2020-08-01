01 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de transfer hedefi Juan Jesus!

Fenerbahçe'de transfer hedefi Juan Jesus!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2020

Gelecek sezon şampiyonluk yaşamak isteyen , çalışmalarını sürdüyor. Öncelikli olarak savunmaya takviye yapacak olan sarı lacivertli takımın hedefi Roma'nın yıldızı 'u transfer etmek. Peki, Juan Jesus kimdir?

Kaan Ayhan transferinden sonuç alamayan , listesindeki bir diğer stoper için harekete geçti. Mevcut kadrosunda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dışında stoperi bulunmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak gönderilen Zanka'yı gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Juan Jesus için yeni teknik direktör Erol Bulut'tan da onay alan yönetim, Topuk Yaylası'nda yapılacak kampa kadar bu sorunu çözmeyi planlıyor.

JUAN JESUS KİMDİR?

Tam adı Juan Guilherme Nunes Jesus yıldız futbolcu, 10 Haziran 1991 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Internacional'de forma giydikten sonra 5 sezon Inter'de forma giydi. 2016-2017 yılında Roma'ya kiralık olarka katılan Jesus, geçtiğimiz yıl 29 müsabakaya çıktı. 6 sarı kart gören Jesus, 1 kırmızı kart gördü. Roma'da 25 maçta ilk 11'de oynadı. Juan Jesus, Brezilya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Koşukavak bombayı patlattı! Fenerbahçe... Koşukavak bombayı patlattı! Fenerbahçe...
Çifte bomba! F.Bahçe yeni kanatlarıyla uçacak Çifte bomba! F.Bahçe yeni kanatlarıyla uçacak
Sadık Çiftpınar'a müjde! Erol Bulut... Sadık Çiftpınar'a müjde! Erol Bulut...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör