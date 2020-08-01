Fenerbahçe'de transfer hedefi Juan Jesus!
Gelecek sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdüyor. Öncelikli olarak savunmaya takviye yapacak olan sarı lacivertli takımın hedefi Roma'nın yıldızı Juan Jesus'u transfer etmek. Peki, Juan Jesus kimdir?
Kaan Ayhan transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe, listesindeki bir diğer stoper Juan Jesus için harekete geçti. Mevcut kadrosunda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dışında stoperi bulunmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak gönderilen Zanka'yı gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Juan Jesus için yeni teknik direktör Erol Bulut'tan da onay alan yönetim, Topuk Yaylası'nda yapılacak kampa kadar bu sorunu çözmeyi planlıyor.
JUAN JESUS KİMDİR?
Tam adı Juan Guilherme Nunes Jesus yıldız futbolcu, 10 Haziran 1991 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Internacional'de forma giydikten sonra 5 sezon Inter'de forma giydi. 2016-2017 yılında Roma'ya kiralık olarka katılan Jesus, geçtiğimiz yıl 29 müsabakaya çıktı. 6 sarı kart gören Jesus, 1 kırmızı kart gördü. Roma'da 25 maçta ilk 11'de oynadı. Juan Jesus, Brezilya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi.
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