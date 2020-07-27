Fenerbahçe taraftarından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e flaş tepki! Stadın önüne gittiler ve...

Bir dönem Fenerbahçe formaları giyen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmeleri bitiyordu. Adları sarı-lacivertli kulüple anılan oyuncular için Fenerbahçe taraftarından flaş bir tepki geldi.

Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün ismi Fenerbahçe'yle anılırken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.

Bir grup sarı-lacivertli taraftar, Gönül ve Erkin'in forma numaralarının yazdığı pankartı "İstemiyoruz" notuyla Ülker Stadyumu'nun yakınlarına astı.

İŞTE O PANKART

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