27 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftarından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e flaş tepki! Stadın önüne gittiler ve...

Caner ve Gökhan'a flaş tepki! Stadın önüne gittiler ve...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Bir dönem Fenerbahçe formaları giyen ve 'in sezon sonunda ile sözleşmeleri bitiyordu. Adları sarı-lacivertli kulüple anılan oyuncular için Fenerbahçe taraftarından flaş bir tepki geldi.

ile sözleşmeleri sona eren ve yeni kontrata imza atmayan ile 'ün ismi Fenerbahçe'yle anılırken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.

Bir grup sarı-lacivertli , Gönül ve Erkin'in forma numaralarının yazdığı pankartı "İstemiyoruz" notuyla Ülker Stadyumu'nun yakınlarına astı.

İŞTE O PANKART

Beşiktaş ve F.Bahçe istiyordu! Serbest kaldı haberin devamı

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