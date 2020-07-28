28 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferi bitirdi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Anlaşma sağlandı! Gökhan ve Caner...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Beşiktaş'ta ve 'in sözleşmeleri sezon sonunda bitmişti. Adı birçok kulüple anılan yıldız oyuncular, Fenerbahçe ile anlaştı. Sarı-lacivertliler Gökhan'la 1+1 yıllık, Caner'le ise 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, 'ün ardından bir başka eski oyuncusu ile de anlaşma sağladı… Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek ile daha önce prensip anlaşmasına varmış ancak araya Galatasaray'ın girmesiyle ibre sarı-kırmızılılara dönmüştü. Sabah'ın haberine göre, Sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun hem Gökhan hem Caner'le son bir görüşme yaptığı ve iki oyuncunun transferine de noktayı koyduğu öğrenildi.

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EROL BULUT İSTEDİ, YÖNETİM İŞİ BİTİRDİ

Tecrübeli sol bek ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı ve transfer döneminin açılmasıyla bu isimlerin resmi olarak duyurulacağı bildirildi. Caner Erkin transferi, yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde oldu. Belözoğlu ve yeni teknik direktör olması beklenen Bulut, transferi Caner'i birçok mevkide kullanabilecekleri için gerçekleştirdi. Bu arada Fenerbahçe'nin, Bulut için resmi açıklamayı perşembe günü yapması bekleniyor.

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BİR YIL OYNA ANTRENÖR OL

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ile yaptığı son görüşmede tecrübeli oyuncuya farklı bir teklifle gitti. Belözoğlu, 35 yaşındaki sağ bekin tecrübesinin takıma çok şey katacağını anlatarak "1 yıl oyna. Performansına ve durumuna birlikte bakalım. Gücünü, performansını yeterli görürsen sahada olmaya devam eder bir yıl daha oynarsın. Olmazsa Fenerbahçe teknik heyetinde görev alırsın" teklifini iletti. Gökhan ikna oldu. Nabil Dirar'ın takımdan ayrılması durumunda, bir de yerli sağ bek ile anlaşma sağlanacak.

Anlaşma sağlandı! İşte imza tarihi haberin devamı

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