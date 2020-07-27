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Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştı! İmza atacağı tarih...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'a dönmüştü. Kanarya, deneyimli teknik adamla anlaşırken, imza attıracağı tarih de belli oldu. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
27.07.2020
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