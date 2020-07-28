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FENERBAHÇE

Erol Bulut Fenerbahçe'de

Erol Bulut Fenerbahçe'de! 2 isme onay çıktı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

, tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşma sağlandı. Sarı lacivertli yönetim ’un beraberinde ekibi için iki antrenör daha getirmesine izin verdi

'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı lacivertli yönetim, Alanyaspor Teknik Direktörü ile her konuda anlaştı.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN ARDINDAN RESMİ İMZAYI ATACAK

TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşan Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.

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TEKNİK HEYETİ BOZULACAK

Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti.

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