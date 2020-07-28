Transfer taarruzu! Fenerbahçe'ye stoperin kralı geliyor...
Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin şans ayağına kadar geldi. Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki Belçikalı stoper Jan Vertonghen sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham’dan ayrıldığını açıkladı.
Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin şans ayağına kadar geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki Belçikalı stoper Jan Vertonghen sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.
FENERBAHÇE HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Aradığı fırsatı yakalayan Fenerbahçeli kurmaylar daha önce de görüşme gerçekleştirdiği Vertonghen'in menajeri ile hemen temasa geçtiler. Yüz yüze görüşme ise Belçika'da olacak.
İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK
Avrupa'nın en iyi savunmacılarından birisi olarak kabul edilen sol ayaklı stoper Vertonghen'e 3 yıllık sözleşme ile birlikte imza parasının teklif edileceği gelen haberler arasında.
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