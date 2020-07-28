28 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Bakasetas’ı verebiliriz

Bakasetas’ı verebiliriz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ile birlikte Fenerbahçe'ye geleceği belirtilen Bakasetas için, "2 yıl daha sözleşmesi var. Şartlar uygun olursa, futbolcu da isterse, satarım" dedi.

Sezonun sona ermesiyle F.Bahçe'de yeni hocanın da artık açıklanması bekleniyor. En büyük aday; . Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu konuyla ilgili soruya, "F.Bahçe ile anlaştığını biz de duyuyoruz. Ancak bana henüz bir şey söylemedi" yanıtını verdi. Çavuşoğlu, Bulut ile birlikte F.Bahçe'ye geleceği belirtilen Bakasetas içinse, "2 yıl daha sözleşmesi var. Şartlar uygun olursa, futbolcu da isterse, satarım" dedi.

KOÇ, WELINTON'U SORDU
Hasan Çavuşoğlu, 'un Brezilyalı savunmacıları Welinton için de kendisini aradığını söyledi. Stoperde görev yapan 31 yaşındaki Brezilyalı'yı da istiyor. Çavuşoğlu, Welinton için henüz resmi bir teklif almadıklarını bildirdi. Onun da Alanyaspor ile 3 yıl kontratı var.

Anlaşma sağlandı! İşte imza tarihi haberin devamı

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