Bakasetas’ı verebiliriz
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Erol Bulut ile birlikte Fenerbahçe'ye geleceği belirtilen Bakasetas için, "2 yıl daha sözleşmesi var. Şartlar uygun olursa, futbolcu da isterse, satarım" dedi.
Sezonun sona ermesiyle F.Bahçe'de yeni hocanın da artık açıklanması bekleniyor. En büyük aday; Erol Bulut. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu konuyla ilgili soruya, "F.Bahçe ile anlaştığını biz de duyuyoruz. Ancak bana henüz bir şey söylemedi" yanıtını verdi. Çavuşoğlu, Bulut ile birlikte F.Bahçe'ye geleceği belirtilen Bakasetas içinse, "2 yıl daha sözleşmesi var. Şartlar uygun olursa, futbolcu da isterse, satarım" dedi.
KOÇ, WELINTON'U SORDU
Hasan Çavuşoğlu, Ali Koç'un Brezilyalı savunmacıları Welinton için de kendisini aradığını söyledi. Stoperde görev yapan 31 yaşındaki Brezilyalı'yı Beşiktaş da istiyor. Çavuşoğlu, Welinton için henüz resmi bir teklif almadıklarını bildirdi. Onun da Alanyaspor ile 3 yıl kontratı var.
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