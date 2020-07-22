Fenerbahçe'den Okan Buruk bombası
Ersun Yanal'ın ayrıldığı mart ayından bu yana hoca arayan Fenerbahçe, son şampiyon Okan Buruk'a kanca attı. Başakşehir ile ligde mutlu sona ulaşan genç teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, dört koldan seferber oldu.
Gelecek sezon Kanarya'da sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun aynı takımlarda forma giydiği yakın arkadaşı Okan Buruk'la sürekli iletişim kurduğu belirtiliyor.
KISA SÜREDE NETLEŞECEK
Fotomaç'ın haberine göre, Emre Belözoğlu, 46 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilere gelmesi konusunda büyük çaba sarfederken, camianın da Buruk'a sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor. Emre Belözoğlu'na Okan Buruk'la yapılacak görüşmelerde tam yetki veren yönetim, ligin tamamlanmasıyla birlikte anlaşma sağlanmasını istiyor. Başakşehir'e tarihinde ilk şampiyonluğu yaşatan hoca olan Buruk'un kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye, "Evet" demesi bekleniyor.
6 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor ile başlayan Okan Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar, Çaykur Rize ve Başakşehir'i çalıştırdı.
ŞİMDİ GÖZLER VISCA'DA
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Edin Visca konusunun da Okan Buruk'la çözülmesi bekleniyor. Buruk'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde Boşnak yıldızın da Çubuklu'yu giyeceği iddia ediliyor. Kanarya, Başakşehir ile bir yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak oyuncuyu para artı takas yoluyla renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon forma giydiği 45 resmi karşılaşmada 18 gol, 13 asistlik bir performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'in şampiyonluğunda kilit rol oynadı.
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