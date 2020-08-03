03 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Miroslav Stoch'un corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı

F.Bahçe'nin eski yıldızına büyük şok! Corona virüsü testi pozitif çıktı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

Fenerbahçe ve 'un eski futbolcusu 'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Stoch'un formasını giydiği Yunan ekibi , 30 yaşındaki futbolcu için destek mesajı yayınladı.

Eski Fenerbahçeli 'a koronavirüs teşhisi konduğu açıklandı. Yunan Kulübü 'ta forma giyen Miroslav Stoch'un son corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanırken kulübün resmi instagram sayfasında oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Yunan ekibi mesajında, "Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" sözleri kullanıldı.

Kulüp Stoch'un sağlık durumunun iyi ve anbean Slovak futbolcunun durumunun takip altında olduğunu belirtti.

Yunanisatan Ligi'nde bu sezon 11 maça çıkan Miroslav Stoch 11 maçta 2 asit yaparak takımına katkı sağlamıştı.

FENERBAHÇE'DEN STOCH İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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