Miroslav Stoch'un corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski futbolcusu Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Stoch'un formasını giydiği Yunan ekibi PAOK, 30 yaşındaki futbolcu için destek mesajı yayınladı.
Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a koronavirüs teşhisi konduğu açıklandı. Yunan Kulübü PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch'un son corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanırken kulübün resmi instagram sayfasında oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Yunan ekibi mesajında, "Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" sözleri kullanıldı.
Kulüp Stoch'un sağlık durumunun iyi ve anbean Slovak futbolcunun durumunun takip altında olduğunu belirtti.
Yunanisatan Ligi'nde bu sezon 11 maça çıkan Miroslav Stoch 11 maçta 2 asit yaparak takımına katkı sağlamıştı.
FENERBAHÇE'DEN STOCH İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Sarı lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 2, 2020
Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz. 🙏 pic.twitter.com/QUx5rmbDEb
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