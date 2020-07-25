25 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

İngilizler duyurdu! Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'ye Tanzanyalı golcü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

Hücum hattını iyi bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı gündemine aldı. İngiltere'nin Birmingham Mail gazetesi, sarı-lacivertli takımın Aston Villa'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki forvete talip olduğunu yazdı.

Haberde, Genk'ten ocak ayında 10.5 milyon euro'ya transfer edilen 1.83 boyundaki oyuncunun Villa'da sadece 2 gol atabildiğine dikkat çekilirken, Fenerbahçe'nin golcü oyuncu ile kiralık kontrat üzerinde prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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FEDOR SOMOLOV YEDEKTE
Kanarya'nın sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren Rus golcü Fedor Smolov'a da teklif yaptığı bildirildi. Bonservisi 'da olan 30 yaşındaki oyuncu La Liga'da 14 maçta 2 gol atabildi. Geçmişte de F.Bahçe'nin radarına giren Smolov, pandemide karantinadan kaçarak Rusya'da nişanlısının doğum gününe katılıp, tepki çekmişti.

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