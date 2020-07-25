İngilizler duyurdu! Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye
Hücum hattını iyi bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı gündemine aldı. İngiltere'nin Birmingham Mail gazetesi, sarı-lacivertli takımın Aston Villa'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki forvete talip olduğunu yazdı.
Haberde, Genk'ten ocak ayında 10.5 milyon euro'ya transfer edilen 1.83 boyundaki oyuncunun Villa'da sadece 2 gol atabildiğine dikkat çekilirken, Fenerbahçe'nin golcü oyuncu ile kiralık kontrat üzerinde prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
FEDOR SOMOLOV YEDEKTE
Kanarya'nın sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren Rus golcü Fedor Smolov'a da teklif yaptığı bildirildi. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da olan 30 yaşındaki oyuncu La Liga'da 14 maçta 2 gol atabildi. Geçmişte de F.Bahçe'nin radarına giren Smolov, pandemide karantinadan kaçarak Rusya'da nişanlısının doğum gününe katılıp, tepki çekmişti.
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