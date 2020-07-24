24 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor

Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

, 'in 34. haftasında 'nda 'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , ve ile cezalı futbolcular , Vedat Muriqi, ve Jailson karşılaşmada görev yapamayacak.

, 'in 34. ve son haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden , ve , maçta görev yapamayacak.

Kart cezalıları , Vedat Muric, ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı dolayısıyla derbisinde forma giyemeyen Luiz Gustavo ise koşulara başladı. Brezilyalı futbolcunun durumu, bu akşam yapılacak son antrenmanda teknik heyetin kararı doğrultusunda belli olacak.

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