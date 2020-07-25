25 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yuvaya dönüş! Gökhan Gönül tamam sıra o isimde...

Yuvaya dönüş! Gökhan Gönül tamam sıra o isimde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de 'yuvaya dönüş' operasyonu tamamlanmak üzere... Fenerbahçe, sağ ve sol bekteki sıkıntıyı eski oyuncuları ile çözecek. Yönetim, Gökhan’ın ardından ’i de ikna etmek için çalışıyor.

Sarı-lacivertli ekipte müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu önceki gün Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve menajeri ile yemekte yemişti. Görüşmede iki tarafın el sıkıştığı gelen haberler arasında. Gökhan bir sürpriz olmazsa bugünkü maçının ardından Beşiktaş'a veda edecek ve gelecek sezon tekrar Fenerbahçe formasını giyecek.

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35 yaşındaki sağ bek, Emre Belözoğlu ile uzun yıllar birlikte oynadığı Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta ise bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkıp 4 gol+4 asist üretti. Sarı-lacivertliler bir başka eski oyuncusu 'den de yanıt bekliyor. Galatasaray'ın da radarında olan Caner de ikna edilirse sağ ve sol bekteki eksik eski oyuncular ile çözülmüş olacak. 31 yaşındaki Caner Erkin de bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 11 asist yaparken, 3 tane de gol attı.

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