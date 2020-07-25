Yuvaya dönüş! Gökhan Gönül tamam sıra o isimde...

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de 'yuvaya dönüş' operasyonu tamamlanmak üzere... Fenerbahçe, sağ ve sol bekteki sıkıntıyı eski oyuncuları ile çözecek. Yönetim, Gökhan’ın ardından Caner Erkin’i de ikna etmek için çalışıyor.

Sarı-lacivertli ekipte müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu önceki gün Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ve menajeri Ahmet Bulut ile yemekte yemişti. Görüşmede iki tarafın el sıkıştığı gelen haberler arasında. Gökhan bir sürpriz olmazsa bugünkü Kayserispor maçının ardından Beşiktaş'a veda edecek ve gelecek sezon tekrar Fenerbahçe formasını giyecek.

TEKRAR BULUŞUYORLAR

35 yaşındaki sağ bek, Emre Belözoğlu ile uzun yıllar birlikte oynadığı Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta ise bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkıp 4 gol+4 asist üretti. Sarı-lacivertliler bir başka eski oyuncusu Caner Erkin'den de yanıt bekliyor. Galatasaray'ın da radarında olan Caner de ikna edilirse sağ ve sol bekteki eksik eski oyuncular ile çözülmüş olacak. 31 yaşındaki Caner Erkin de bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 11 asist yaparken, 3 tane de gol attı.

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