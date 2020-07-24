24 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran transfer! Eski yıldız geri dönecek

Sezonu 7. sırada bitirmesi kesinleşen ve aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 09:39
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Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran transfer! Eski yıldız geri dönecek

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla ligi noktalayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı.

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Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran transfer! Eski yıldız geri dönecek

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren ve Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i kadrosuna katacağı konuşulan sarı-lacivertliler, bir başka eski yıldızını daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran transfer! Eski yıldız geri dönecek

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı 2018'de 10.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına satmıştı.

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Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran transfer! Eski yıldız geri dönecek

Giuliano, 22 Haziran'da 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.

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Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran transfer! Eski yıldız geri dönecek

Fenerbahçe, bonservisini eline almaya hazırlanan tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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