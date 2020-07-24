Fenerbahçe duvar örecek! İşte o isimler...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyon Başakşehir’in 31 gol yediği 33 maçta kalesinde tam 45 gol gören Kanarya, stoper ve sağ-sol bek transferine büyük önem veriyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmaya yapılacak takviye ise öne çıkıyor. Bu sezon yine hedeflerin uzağında kalan sarı-lacivertli ekipte buna iki ana gerekçe gösteriliyor: 1- Hakem (VAR) hataları, 2- Defansta yaşanan problemler. Geride kalan 33 haftada 45 gol yiyen Kanarya, maç başına kalesinde 1.36 gol gördü. Şampiyon Başakşehir'de bu rakam 31 gol (Maç başına 0.93 gol). Kanarya'nın maç kazanması için çoğu maçta 2 değil en az 3 gol atması gerekiyor. BU her zaman mümkün olmayacağı için de teknik heyet arkayı bu kez sağlama almak için sıkı çalışıyor.
Öncelikle bekleneni veremeyen Mathias Zanka ve Falette'den çok daha kaliteli, defansı idare edebilecek klasta bir isim aranıyor. Malang Sarr, Juan Jesus ve Benjamin Stambouli basına yansıyanlar. Listede başkaları da var. Görüşmeler sürüyor. Kenar beklere de oyunun iki yönünde de etkili iki takviye yapılacak. Tecrübeli bir kaleci de alınabilir. Hedef seneye 30-35 golden fazla yememek.
SARR'IN TALİBİ ÇOK
Nice ile sözleşmesi biten 21 yaşındaki stoper Malang Sarr'ın talipleri fazla ancak Fenerbahçe tüm imkanları zorlayacak. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Juan Jesus (29 yaş) için İtalyan basını 'Haftaya takıma veda edecek' diye yazdı. Schalke ile kontratı sona eren Benjamin Stambouli'nin (29 yaş) ise Alman ekibi ile yeniden anlaşamaması halinde teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
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