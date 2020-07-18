18 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Jorge Jesus Benfica'ya döndü! Fenerbahçe istemişti

F.Bahçe o hocayı istemişti! Yeni takımı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında bulunan , Portekiz ekiplerinden Benfica ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin listesindeki bir diğer isim ise daha önce Real Betis ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon için düşündüğü yabancı teknik direktör adayları arasında yer alan 'un, yeni adresi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Portekizli teknik adam, iki yıllık Flamengo kariyerinin ardından efsanesi olduğu Benfica'ya geri döndü.

Benfica, Portekiz Ligi şampiyonluğunu kaybettikten sonra rotayı Jesus'a çevirmişti. Flamengo ile oldukça başarılı sezonlara imza atan deneyimli çalıştırıcı, Brezilya temsilcisi ile Libertadores Kupası kazanmıştı.

65 yaşındaki Jorge Jesus, Portekiz ekibinden 5 yıl önce ayrılmıştı. Kulüp, yaptığı paylaşımda tecrübeli isim için "Hoş geldin evine" ifadelerini kullandı.

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