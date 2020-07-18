Jorge Jesus Benfica'ya döndü! Fenerbahçe istemişti
Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında bulunan Jorge Jesus, Portekiz ekiplerinden Benfica ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin listesindeki bir diğer isim Manuel Pellegrini ise daha önce Real Betis ile anlaşmıştı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon için düşündüğü yabancı teknik direktör adayları arasında yer alan Jorge Jesus'un, yeni adresi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Portekizli teknik adam, iki yıllık Flamengo kariyerinin ardından efsanesi olduğu Benfica'ya geri döndü.
Benfica, Portekiz Ligi şampiyonluğunu kaybettikten sonra rotayı Jesus'a çevirmişti. Flamengo ile oldukça başarılı sezonlara imza atan deneyimli çalıştırıcı, Brezilya temsilcisi ile Libertadores Kupası kazanmıştı.
65 yaşındaki Jorge Jesus, Portekiz ekibinden 5 yıl önce ayrılmıştı. Kulüp, yaptığı paylaşımda tecrübeli isim için "Hoş geldin evine" ifadelerini kullandı.
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