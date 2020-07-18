Jorge Jesus Benfica'ya döndü! Fenerbahçe istemişti

Süper Lig'de bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde eksik bulunan 5 mevki için tam 28 kişilik transfer listesi hazırlandı. İşte o isimler ve detaylar. Son dakika transfer haberleri...