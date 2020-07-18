Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Umuyorum Alex bir gün takımın başına geçer
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün divan kurulu toplantısında konuştu. Koç, konuşmasında Alex de Souza'ya da değinirken, "Umuyorum ki Alex bir gün bu camianın başına geçer ve nice kupalar kazandırır" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe divan kurulunda sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alex de Souza'ya ilişkin konuştu.
Bir kongre üyesinin Alex de Souza'ya dair sorduğu soruya Ali Koç şu şekilde cevap verdi:
"Alex değerimizdir, efsanemizdir. Kendisiyle istişarelerimiz oluyor. Bu camianın bir parçası olduğunu da hissedebiliyor. Ayrılırken çift taraflı yanlışlar olmuştur ama büyük resme bakıldığında faydaları, katkıları büyüktür. Alex için kulübümüzde herhangi bir pozisyon almasında bir çabamız veya çalışmamız yok ama Alex'in yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığı konuşmasında bir kariyer planlaması olduğunu görüyoruz.
"UMARIM BİR GÜN TAKIMIN BAŞINA GEÇER"
"Sahadaki o akıllı ve zeki kişinin kariyer planlamasında da ne kadar akıllı ve zeki olduğunu görüyoruz. Alelacele bir şey yapmıyor, plan program çerçevesinde yapıyor. Alex'in bir gün Fenerbahçe başında olmasını engelleyecek hiçbirşey olmadığını düşünmüyorum. Her efsane iyi hoca olmuyor ama bazıları var ki ikisini birden iyi yapıyor. Umuyorum ki Alex bir gün bu camianın başına geçer ve nice kupalar kazandırır."
"OYUNCULARIMA KIZIYORUM"
Öte yandan sarı lacivertlilerin başkanı Koç, pandemi süreci sonrasında takımının gidişatını değerlendirirken, "Pandemi sonrası önümüze fırsatlar gelmesine rağmen bunu iyi değerlendiremedik. Oyuncularıma kızıyorum." dedi.
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