PFDK kararları açıklandı! Muriqi...
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, PFDK kararlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alırken, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'a ise, maske takma zorunluluğuna aykırı hareket ettikleri için 900 lira para cezası verildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ'in, 19.07.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına.
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
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