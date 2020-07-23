PFDK kararları açıklandı! Muriqi...

Bu sezon Sivasspor ile gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine giren Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalanması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş gerçeği, kırmızı-beyazlıların başkanı Mecnun Otyakmaz açıkladı. İşte detaylar...