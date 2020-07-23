23 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Gustavo müjdesi

Fenerbahçe'ye Gustavo müjdesi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu , sarı lacivertlilerin son antrenmanında yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Fenerbahçeli yıldız için transfer söylentileri ayyuka çıkmıştı. Bir süredir sarı-lacivertli takımın paylaştığı antrenman görüntülerinde yer almayan Brezilyalı futbolcunun Fransa Ligi ekiplerinden Lyon ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti. Ancak son yaşanan gelişme Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpti.

İDMANDA YER ALDI!
Bir süredir sakatlığı sebebiyle antrenmanlara çıkmayan Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin maçı hazırlıklarına devam ettiği idmanda yer aldı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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