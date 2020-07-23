Luiz Gustavo'nun talipleri artıyor! Fransa ve İngiltere'den...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların da beğenisini kazanan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun, her geçen gün talipleri artıyor. Deneyimli orta sahaya, Lyon'un ardından Monaco ve Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United da talip oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gustavo, Fransız kulüplerinin yakın takibinde. Takvim'de yer alan habere göre Brezilyalı oyuncuyla bir süredir ilgilenen Lyon'un ardından bu kez de Monaco'nun devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

Lyon, Gustavo için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Monaco'nun vereceği rakam merakla bekleniyor. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Monaco'nun Gustavo'yu ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Bu arada İngiliz kulüplerinin de Gustavo ile yakından ilgilendiği ortaya çıkarken Premier Lig'e yükselen Leeds'in de Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı belirlendi.

Fransız basını da özellikle Olympique Lyon'un oyuncuya olan ilgisini manşetlerine taşıdı...

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