23 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'nun talipleri artıyor! Fransa ve İngiltere'den...

Talipleri artıyor! Fransa ve İngiltere'den...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların da beğenisini kazanan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun, her geçen gün talipleri artıyor. Deneyimli orta sahaya, Lyon'un ardından ve 'in yeni ekibi Leeds United da talip oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gustavo, Fransız kulüplerinin yakın takibinde. Takvim'de yer alan habere göre Brezilyalı oyuncuyla bir süredir ilgilenen Lyon'un ardından bu kez de 'nun devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

Lyon, Gustavo için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Monaco'nun vereceği rakam merakla bekleniyor. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Monaco'nun Gustavo'yu ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Bu arada İngiliz kulüplerinin de Gustavo ile yakından ilgilendiği ortaya çıkarken 'e yükselen Leeds'in de Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı belirlendi.

Fransız basını da özellikle Olympique Lyon'un oyuncuya olan ilgisini manşetlerine taşıdı...

İrfan Can Kahveci umudu haberin devamı

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