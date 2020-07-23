23 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Babacar sürprizi

Muriqi'nin yanına Senegalli golcü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

Forvet arayışlarını sürdüren bonservisi Sassuolo’da olan Senegalli yıldızı gündemine aldı. 27 yaşındaki Babacar bu sezon 25 maçta 3 gol attı

Vedat Muriç'in bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan 'de sürpriz bir isim gündeme geldi... Sarı-Lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı listesine aldı. Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. Daha önce ve Padova formalarını da giyen tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon başında 'ın da gündemine gelmişti. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan Babacar'ın Sassuolo ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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