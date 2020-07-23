Fenerbahçe'den Babacar sürprizi
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe bonservisi Sassuolo’da olan Senegalli yıldızı gündemine aldı. 27 yaşındaki Babacar bu sezon 25 maçta 3 gol attı
Vedat Muriç'in bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi... Sarı-Lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı. Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. Daha önce Fiorentina ve Padova formalarını da giyen tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan Babacar'ın Sassuolo ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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