Fenerbahçe'de son aday Manuel Lanzini

Olaylı bir şekilde takımdan ayrılan Max Kruse’nin yerine 10 numara arayan Fenerbahçe, West Ham’da gözden düşen Lanzini’yi listeye aldı. Kısa sürede resmi teklif yapılacak

Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Max Kruse'de hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe yeni 10 numarasını arıyor!.. Roma formasını giyen Javier Pastore için bir süredir girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler'in gündemine bir Arjantinli yıldızı daha aldığı öğrenildi.



RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLIYOR



Yönetim West Ham United formasını giyen Manuel Lanzini ile ilgilendiği belirlendi. Arjantinli futbolcuyla ilgili resmi girişimlerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.



HEDEF 1 YILLIĞINA KİRALAMAK



İngiliz basınına göre West Ham United'ta gözden düşen ve takımdan ayrılması gündeme gelen Lanzini için Fenerbahçe yönetiminin kiralama formülü düşündüğü belirtiliyor.



23 MAÇTA OYNADI, GOL ATAMADI



Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Tangocu bu sezon Premier Lig'de 23 maça çıktı. Lanzini gol atma başarısı gösteremezken, takımına 3 asistlik katkı verdi.

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