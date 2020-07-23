23 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Ömer Faruk Beyaz'a yeni sözleşme

Ömer Faruk'a yeni sözleşme
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

Yetenekleri ve potansiyeli ile geleceğin yıldız adayları arasında yer alan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi uzatılıyor. Yönetim, genç futbolcu ve ailesi ile bir görüşme yaparak teklifini iletti.

Yetenekleri ve potansiyeli ile geleceğin yıldız adayları arasında yer alan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi uzatılıyor. Yönetim, genç futbolcu ve ailesi ile bir görüşme yaparak teklifini iletti. Kontratın en az 5 yıllık olması bekleniyor. 16 yaşındaki Ömer, şimdiden Avrupa'nın birçok takımının da radarında yer alıyor.

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