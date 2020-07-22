22 Temmuz 2020, Çarşamba

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Ve Mesut Özil geliyor! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe taraftarının kadrosunda görmeyi çok istediği Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin ilettiği teklifi düşük bulup reddetmişti. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, rotasını Süper Lig'e çevirirken, bu ekibin Fenerbahçe olmadığı iddia edildi. İşte o takım ve detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 12:02
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Ve Mesut Özil geliyor! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'de yaklaşık 2 sezondur transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve Mesut Özil geliyor! Fenerbahçe derken...

Sarı-lacivertli taraftarlar ve başkan Ali Koç Özil'i ısrarla takımda görmek isterken, mali sorunlar nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmedi.

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Ve Mesut Özil geliyor! Fenerbahçe derken...

TEKLİF REDDEDİLDİ

Son olarak Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.

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Ve Mesut Özil geliyor! Fenerbahçe derken...

Arsenal'dan senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği dile getirildi.

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Ve Mesut Özil geliyor! Fenerbahçe derken...

EŞİ DÖNMEK İSTİYOR

Ancak Özil'in geçtiğimiz yaz dünya evine girdiği oyuncu ve 2014 Miss Turkey 1.si eşi Amine Gülşe, İstanbul'a dönmek istiyor.

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