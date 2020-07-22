22 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Resmi açıklama geldi

UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

, 'nin 2019'da yapılan anlaşmaya uymadığını ve önümüzdeki iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon Euro'luk bir kesinti uygulanacağını açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden 'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi.

Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon Euro'ya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada "Fenerbahçe, 2019'da yapılan anlaşma şartlarına uyum sağlayamadı. Buna göre önümüzdeki iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon Euro kesinti uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

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