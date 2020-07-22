UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Resmi açıklama geldi
UEFA, Fenerbahçe'nin 19 Temmuz 2019'da yapılan anlaşmaya uymadığını ve önümüzdeki iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon Euro'luk bir kesinti uygulanacağını açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi.
Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon Euro'ya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada "Fenerbahçe, 19 Temmuz 2019'da yapılan anlaşma şartlarına uyum sağlayamadı. Buna göre önümüzdeki iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon Euro kesinti uygulanacak." ifadelerine yer verildi.
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