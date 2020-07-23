23 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Isla: Üst düzey bir kulüpte devam etmek istiyorum

Isla F.Bahçe hakkında konuştu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

'de 3 yıl forma giydikten sonra takımdan ayrılan Şilili sağ bek sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği süreç ile alakalı açıklamalarda bulundu. Isla ''Fenerbahçe'de para sorunu yaşamadım'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden 'den ayrılan 'nın sarı-lacivertli takımda parasal sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

"FENERBAHÇE'DE PARA SORUNU YAŞAMADIM"
Gazetelerde benim hakkımda kulüple sorun yaşadığım yönünde çok haber yazıldı. Özellikle para sorunu. Ancak bunlar doğru değil. Fenerbahçe'de para sorunu yaşamadım. Yönetim ve menajerim arasında görüşme gerçekleşti ve sonucunda ayrıldım. Fenerbahçe'de geçirdiğim 3 yıl için kulübe teşekkür ediyorum.

"ÜST DÜZEY BİR KULÜPTE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
Gelecek sezon için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Şu anda gayet iyi şartlarda çalışıyorum. Ancak tabii nerede oynayacağımı hala bilmiyorum. Önümüzdeki dönemde netlik kazanır. Üst düzey bir kulüpte devam etmek istiyorum. Hala futbola vereceğim çok şey var.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın durumu belli oldu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Teklifi duyurdu! F.Bahçe ve Darri... Teklifi duyurdu! F.Bahçe ve Darri...
Sadık Çiftpınar kararını verdi! Sadık Çiftpınar kararını verdi!
Flaş gerçeği açıkladı! F.Bahçe ve Mert Hakan... Flaş gerçeği açıkladı! F.Bahçe ve Mert Hakan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör