24 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

F.Bahçe Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Süper Lig'in son haftasında sahasında ile oynacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo'da çalışmada yer aldı.

, Süper Lig'in son haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Fenerbahçe'ye Gustavo müjdesi

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