24 Temmuz 2020, Cuma
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Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo'da çalışmada yer aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
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