23 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Kostas Sloukas ile yollarını ayırdı

F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Fenerbahçe Beko, 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı.

Başantrenör Igor Kokoskov ile yeni bir yapılanmaya giren Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha açıklandı.

Sarı - lacivertliler, Yunan oyun kurucu ile yolların ayrıldığını duyurdu

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Ailesi'ne 2015-16 sezonunda katılan ve takımımızda sergilediği performansla kendisini Avrupa'nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul ettiren Kostas Sloukas ile yollarımız ayrılmıştır.

2018-19 sezonunda EuroLeague'de en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve Çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir.

Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir.

Değerli sporcumuz Kostas Sloukas'a, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.

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