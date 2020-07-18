18 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Zanka için şansımız yok

Zanka için şansımız yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Fortuna Düsseldorf ile kiralık sözleşmesi biten Mathias Zanka, menajeri ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki savunmacı için ülkesinden de transfer açıklaması geldi.

Fortuna Düsseldorf ile kiralık sözleşmesi biten Mathias Zanka, menajeri ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki savunmacı için ülkesinden de transfer açıklaması geldi. Kopenhag'ın hocası Solbakken, "Zanka için şansımız olduğunu düşünmüyorum. Eğer eve dönmek istiyorsa Zanka'nın ciddi bir maaş kaybı ve kontrat kaybını kabul etmesi gerekecek" diye konuştu.
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