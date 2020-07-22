Damien Comolli Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı gündemine aldı!
Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a başkan olan Damien Comolli'den flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'de daha önce sportif direktörlük yapan Comolli, sarı-lacivertlilerden Miha Zajc'ı gündemine aldı.
Geçtiğimiz günlerde ABD'li yatırım grubu tarafından %85'i satın alınan Toulouse'da, başkanlık görevine Damien Comolli'nin getirildiği açıklanmıştı. 1,5 sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Comolli, Ali Koç ve yönetimiyle ters düşmüş ve görevi bırakmıştı.
Bu gelişme sonrası konuşan Comolli; "Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirme konusuna harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.
Comolli bu sözleri sonrasında transfer için kolları sıvadı. Başarılı bir takım oluşturmak adına listesini hazırlamaya başlayan Comolli, daha önce birlikte çalıştığı isimleri listenin başında tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında bu yönde bir iddia ortaya atılmış Comolli, Toulouse'a bir forvet aradğını ve listenin 1 numaralı isminin Michael Frey olduğunu aktarmıştı.
Bu gelişmenin ardından flaş bir iddia daha geldi. Yeni başkan Comolli'nin Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu olan Miha Zajc'ı gündemine aldığı öğrenildi.
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