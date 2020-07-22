22 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Damien Comolli Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı gündemine aldı!

Comolli'den flaş hamle! F.Bahçe'den...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a başkan olan 'den flaş bir hamle geldi. 'de daha önce sportif direktörlük yapan Comolli, sarı-lacivertlilerden 'ı gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li yatırım grubu tarafından %85'i satın alınan Toulouse'da, başkanlık görevine 'nin getirildiği açıklanmıştı. 1,5 sezon 'de sportif direktörlük yapan Comolli, Ali Koç ve yönetimiyle ters düşmüş ve görevi bırakmıştı.

Bu gelişme sonrası konuşan Comolli; "Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirme konusuna harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Comolli bu sözleri sonrasında transfer için kolları sıvadı. Başarılı bir takım oluşturmak adına listesini hazırlamaya başlayan Comolli, daha önce birlikte çalıştığı isimleri listenin başında tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında bu yönde bir iddia ortaya atılmış Comolli, Toulouse'a bir forvet aradğını ve listenin 1 numaralı isminin Michael Frey olduğunu aktarmıştı.

Bu gelişmenin ardından flaş bir iddia daha geldi. Yeni başkan Comolli'nin Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu olan 'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Forvette kim oynayacak? Muriqi'nin yerine... Forvette kim oynayacak? Muriqi'nin yerine...
Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza
Olay sözler! F.Bahçe Altay ile şampiyon olamaz Olay sözler! "F.Bahçe Altay ile şampiyon olamaz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör