21 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin transferde hedefi Mbwana Samatta!

Süper Lig devinde hedef Samatta!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

'den forvet için sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takım 'dan 'yı listesine alırken, Tenzanyalı oyuncu 1 yıllığına kiralanmak isteniyor.

Önümüzdeki sezon forvet hattında derin bir kadroya sahip olmayı hedeflemenin yanında kaliteli isimleri kadrosuna katmak isteyen , 'ya büyük umutlarla olan ancak beklentilerin altında kalan için düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar Samatta'nın kiralanması için Aston Villa yönetimiyle temasa geçti. Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda Tanzanyalı golcünün başka bir takıma gitmesine izin verilmesinin sözleşmesinde yer aldığı da iddia ediliyor. Samatta'nın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.83 boyundaki Mbwana Samatta, oldukça güçlü bir fiziğe sahip.

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SAMATTA'NIN YILDIZI GENK'TE PARLAMIŞTI!

Genk takımında Belçika Ligi'inin en önemli golcülerinden biri olan Samatta, daha önce de Türk takımlarının gündemine gelmişti. Şimdi ise Fenerbahçe Tanzanyalı golcüyü getirmek istiyor.

Transfer savaşında ikinci raunt! İşte hedefteki isim haberin devamı

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