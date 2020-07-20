Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Emre Belözoğlu devrede

Geçtiğimiz iki sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için harekete geçti. Futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...