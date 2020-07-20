20 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Emre Belözoğlu devrede

Geçtiğimiz iki sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için harekete geçti. Futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 20:10
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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Emre Belözoğlu devrede

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Medipol Başakşehir 33. hafta mücadelesinde karşılaştığı rakibi Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğunu resmen ilan etti.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Emre Belözoğlu devrede

Önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmalarla Süper Lig'de sezon tamamlanırken, kulüpler gelecek sezon için çalışmalarına erkenden başladı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Emre Belözoğlu devrede

Bu sezon beklenenin üzerinde performans gösteren kulüplerin yanında, beklentilerin çok altında bir performansla kötü bir tablo çizen kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda...

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Emre Belözoğlu devrede

Bu kulüplerden olan Fenerbahçe'de 33. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertliler sezonun son derbisinde rakibine 2-0 ile boyun eğmişti.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Emre Belözoğlu devrede

33. hafta sonunda topladığı 50 puanla 7. sırada kalan sarı-lacivertlilerin bu sıralama ile ligi tamamlayacağı kesinleşirken, kötü istatistiklerle de öne çıkıyor.

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