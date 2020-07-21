21 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: Başakşehir örnek bir kulüp

Başakşehir örnek bir kulüp
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı: "Başakşehir örnek bir kulüp. Aralarında hep özel hissettiğim o aileyi tebrik ediyorum. Umarım Avrupa Ligi'nde de yollarına başarıyla devam ederler."

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı: "Başakşehir örnek bir kulüp. Aralarında hep özel hissettiğim o aileyi tebrik ediyorum. Umarım Avrupa Ligi'nde de yollarına başarıyla devam ederler."

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