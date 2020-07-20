20 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Diego Perotti transferinde rakip çıktı! Elden kaçıyor...

Transferde rakip çıktı! Perotti elden kaçıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Diego Perotti transferi için sarı-lacivertli ekibe rakip çıktı. Arjantinli futbolcuya Arabistan ekiplerinden Al-Shabab da talip oldu.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Diego Perotti için Suudi Arabistan'dan teklif var. Kanarya, sol beke takviye için 31 yaşındaki oyuncunun peşine düşerken, 1 yıl kontratı kalması nedeniyle Roma ile makul bir bedel için masaya oturmuştu.

Ancak Il Tempo'nun haberine göre İtalyan kulübü rotayı değiştirdi. Al-Shabab'ın Roma'ya önce 2 milyon Euro ardından da 2.5 milyon Euro teklif ettiği ve oyuncuya da 2.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Sevilla'da başlayan Arjantinli futbolcu, , Genoa ve Roma'da oynadı.

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