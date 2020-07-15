15 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: Avrupa'ya gitmeliyiz

Emre Belözoğlu: Avrupa'ya gitmeliyiz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

kaptanı , takım arkadaşlarına net konuştu: Taraftarlarımızı üzdüğümüz bu sezonda Avrupa şansımız için son saniyeye kadar mücadelemizi sürdürelim. Sıralamadaki yerimiz de bize yakışmıyor. Sezonu en iyi şekilde tamamlamalıyız.

Geçtiğimiz haftayı yenilgisi ile kapatan F.Bahçe'de gündem derbi... ile pazar günü karşılaşacak sarı-lacivertlilerde motivasyon konuşmaları başladı. Futbolculuk kariyerindeki son iki maçına çıkmaya hazırlanan kaptan , dünkü idman sonrası takım arkadaşlarına kısa ve net ifadeler kullandı. Sivas mağlubiyeti ile Avrupa hedeflerini zora soktuklarını belirten Emre, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe'nin her zaman derbilerde rakiplerine karşı net bir üstünlüğü vardır. Pazar günü de bunu sürdürüp, taraftarımızın yüzünü güldürmeliyiz."

12. ADAMI GÜLDÜRELİM

"Diğer tüm takımlar gibi biz de pandemi sürecinden etkilendik ama sezonu böyle bitirmemeliyiz. Kalan 2 karşılaşma belki de gelecek sezon öncesi bizim için önemli bir fırsat olacak. Bu karşılaşmalardan alacağımız galibiyetler, rakiplerimizin de puan kaybetmesi halinde Avrupa arenasında olmamız yüksek ihtimal. Sıralamadaki yerimizi kendimize yakıştıramıyorum. Ne kadar üste tırmanırsak o kadar iyi. Beklentilerin altında kaldığımız bir sezonu 2'de 2 yapıp kapatalım. Bize gönül veren taraftarlarımızı az da olsa mutlu edelim ve gelecek sezonu düşünmeye başlayalım."

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