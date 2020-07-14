14 Temmuz 2020, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Joffrey Lauvergne Zalgiris Kaunas'ta!

F.Bahçe'den ayrılmıştı! İşte yeni takımı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

Beko ile yollarını ayıran basketbolculardan biri olan Litvanya ekiplerinden ile anlaştı.

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Litvanya temsilcisi , Beko ile yollarını ayıran ve 2 sezon takımda yer alan Fransız pivot 'le bir yıllığına anlaştı. 28 yaşındaki oyuncunun kariyerinde Fenerbahçe Beko, Denver Nuggets, Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs de yer alıyor. Deneyimli pivot geçtiğimiz sezon 6.3 sayı – 2.7 ribaund ortalamalarıyla EuroLeague'de, ING Basketbol Süper Ligi'nde 10.5 sayı, 6.7 ribaund ve 2.0 asistlik performans sergiledi.

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