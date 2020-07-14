Fenerbahçe ile yollarını ayıran Joffrey Lauvergne Zalgiris Kaunas'ta!
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran basketbolculardan biri olan Joffrey Lauvergne Litvanya ekiplerinden Zalgiris Kaunas ile anlaştı.
Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve 2 sezon takımda yer alan Fransız pivot Joffrey Lauvergne'le bir yıllığına anlaştı. 28 yaşındaki oyuncunun kariyerinde Fenerbahçe Beko, Denver Nuggets, Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs de yer alıyor. Deneyimli pivot geçtiğimiz sezon 6.3 sayı – 2.7 ribaund ortalamalarıyla EuroLeague'de, ING Basketbol Süper Ligi'nde 10.5 sayı, 6.7 ribaund ve 2.0 asistlik performans sergiledi.
Her şey için teşekkürler Joffrey Lauvergne!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 14, 2020
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