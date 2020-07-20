Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım şampiyon oluyor
Sabah Gazetesi yazarı ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasından sonra çarpıcı ifadeler kullandı. Çakar, "Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir" dedi.
Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Emre Belözoğlu'nun şaşırtan istatistiğini dile getirdi.
Eski hakem, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusunun ayrıldığı senelerin sonrasında takımlarının şampiyon olduğunu ifade etti.
"EMRE'NİN AYRILDIĞI TAKIM SENEYE ŞAMPİYON OLUYOR"
Çakar, "Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım seneye şampiyon oluyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir. İstatistik yalan söylemez" dedi.
4 AYRILIK VE 4 ŞAMPİYONLUK
2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve son olarak 2019'da Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun 4 eski takımı da bir sezon sonra şampiyonluk kazandı.
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