15 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Onyekuru'ya çılgın teklif

F.Bahçe'den Onyekuru'ya çılgın teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

çalışmalarını sürdüren 'nin, ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'ya senelik 2.3 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Günün en çok haberlerinden biri 'nin 'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Onyekuru'yu kadrosuna katmak istediği iddialarıydı. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Monaco ile görüştüğü ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre Kanarya'nın Fransız ekibine yıllık kiralama bedeli 3 milyon Euro, Onyekuru'ya da senelik 2.3 milyon Euro önerdiği belirtildi. Fenerbahçe-Onyekuru iddiası, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Fenerbahçe'den pilot takım hamlesi haberin devamı

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