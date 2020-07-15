Fenerbahçe'den Onyekuru'ya çılgın teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'ya senelik 2.3 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Günün en çok haberlerinden biri Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Onyekuru'yu kadrosuna katmak istediği iddialarıydı. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Monaco ile görüştüğü ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre Kanarya'nın Fransız ekibine yıllık kiralama bedeli 3 milyon Euro, Onyekuru'ya da senelik 2.3 milyon Euro önerdiği belirtildi. Fenerbahçe-Onyekuru iddiası, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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