19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Lucescu: Emre Belözoğlu'nu ben önerdim

Emre Belözoğlu'nu ben önerdim
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

A Milli Takım, ve 'ın eski , Emre Belözoğlu'nu Inter'e kendisinin önerdiğini söyledi.

A Milli Takım'ın eski , Emre Belözoğlu'nu İnter'e kendisinin önerdiğini söyledi. 1999'da kısa süre İnter'i çalıştıran 74 yaşındaki hoca, "Başkan Moratti ile sonra da görüşüyorduk. O kadar ki ona Mutu ve Emre Belözoğlu'nu almasını ben önerdim" dedi. Emre, 2001'de olduğu İnter'de 4 sene kalmıştı.

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