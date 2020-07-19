19 Temmuz 2020, Pazar
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Lucescu: Emre Belözoğlu'nu ben önerdim
A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Emre Belözoğlu'nu Inter'e kendisinin önerdiğini söyledi.
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Emre Belözoğlu'nu İnter'e kendisinin önerdiğini söyledi. 1999'da kısa süre İnter'i çalıştıran 74 yaşındaki hoca, "Başkan Moratti ile sonra da görüşüyorduk. O kadar ki ona Mutu ve Emre Belözoğlu'nu almasını ben önerdim" dedi. Emre, 2001'de transfer olduğu İnter'de 4 sene kalmıştı.
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