18 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Altay Bayındır'ın alternatifini buldu!

Fenerbahçe Altay'ın alternatifini buldu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.07.2020

Yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, transfere kaynak yaratmak adına Altay Bayındır'a gelecek teklfileri değerlendirme kararı almıştı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin genç file bekçisinin ayrılığına karşı bonservisi Girona'da bulunan 'yu gündemine aldığını ve 'nin de oyuncuya talip olduğunu duyurdu.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe, kalecisi Altay'ın olası satışını göz önüne alarak transfer listesi hazırlamıştı.

İspanyol basınının De Telegraaf'ı kaynak gösterdiği habere göre sarı lacivertliler, bonservisi Girona'da bulunan ile ilgileniyor.

GIRONA 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Eindhoven, oyuncunun transferi için resmi teklif yaptı. Buna göre pazarlığa başlayan Girona kulübünün talebi 3 milyon Euro.

PSV'nin Bono'ya karşı ilgisi kış aylarında başladı. Ocak ayında oyuncu için resmi görüşmelere başlayan PSV, 29 yaşındaki kaleciyi Sevilla'nın elinden alamamıştı. Bu nedenle Hollanda kulübü, oyuncunun Sevilla'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesini bekledi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Öte yandan Faslı kalecinin artık İspanya'da forma giymek istemediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin de Bono ile yakın temas kurduğu belirtilirken, PSV ile kıran kırana mücadele ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin bu transferde oldukça etkili olduğu dile getirildi ve Bono'nun her iki takıma da sıcak baktığı aktarıldı.

Bono, bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 6 gol yedi ve çıktığı 9 maçta kalesinde gol görmedi.

F.Bahçeli yıldızdan transfer itirafı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli yıldızdan transfer itirafı! F.Bahçeli yıldızdan transfer itirafı!
Umarım F.Bahçe'nin başına geçer "Umarım F.Bahçe'nin başına geçer"
F.Bahçe'de ayrılık resmileşti! Yıldız oyuncu... F.Bahçe'de ayrılık resmileşti! Yıldız oyuncu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör