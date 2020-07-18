Fenerbahçe Altay Bayındır'ın alternatifini buldu!
Yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, transfere kaynak yaratmak adına Altay Bayındır'a gelecek teklfileri değerlendirme kararı almıştı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin genç file bekçisinin ayrılığına karşı bonservisi Girona'da bulunan Bono'yu gündemine aldığını ve PSV'nin de oyuncuya talip olduğunu duyurdu.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe, kalecisi Altay'ın olası satışını göz önüne alarak transfer listesi hazırlamıştı.
İspanyol basınının De Telegraaf'ı kaynak gösterdiği habere göre sarı lacivertliler, bonservisi Girona'da bulunan Bono ile ilgileniyor.
GIRONA 3 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PSV Eindhoven, oyuncunun transferi için resmi teklif yaptı. Buna göre pazarlığa başlayan Girona kulübünün talebi 3 milyon Euro.
PSV'nin Bono'ya karşı ilgisi kış aylarında başladı. Ocak ayında oyuncu için resmi görüşmelere başlayan PSV, 29 yaşındaki kaleciyi Sevilla'nın elinden alamamıştı. Bu nedenle Hollanda kulübü, oyuncunun Sevilla'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesini bekledi.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Öte yandan Faslı kalecinin artık İspanya'da forma giymek istemediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin de Bono ile yakın temas kurduğu belirtilirken, PSV ile kıran kırana mücadele ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin bu transferde oldukça etkili olduğu dile getirildi ve Bono'nun her iki takıma da sıcak baktığı aktarıldı.
Bono, bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 6 gol yedi ve çıktığı 9 maçta kalesinde gol görmedi.
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