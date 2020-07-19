19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Menemensporlu Murat Elkatmış'a teklif

Menemen’li Murat’a teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Gençleştirme projesine devam eden Fenerbahçe, 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giyen Murat Elkatmış'a teklif yaptı...

Gençleştirme projesine devam eden Fenerbahçe, 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giyen Murat Elkatmış'a teklif yaptı... İki kanatta da oynayabilen 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bu sezonun bitimiyle sona ereceği ifade edildi. Menemenspor'da bu sezon 16 maça çıkan Elkatmış, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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