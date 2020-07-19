Fenerbahçe'den Menemensporlu Murat Elkatmış'a teklif

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken Fenerbahçe'nin önünde Beşiktaş derbisi ve Çaykur Rizespor maçı var. Sarı-lacivertliler bu iki maçı kayıpsız geçmek isterken, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Max Kruse'nin ayrılığıyla birlikte 10 numara boşluğu oluşan Kanarya'da, yeni maestro bulundu bile. İşte o isim ve detaylar...