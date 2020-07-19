19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Derbiden öte

Derbiden öte
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Sarı-lacivertliler, Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk oluyor... Hedef; kazanıp Avrupa Ligi iddiasını son haftaya taşımak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarına katılabilmesi için en az ilk 5'te yer alması gerekiyor. Bu nedenle hedef mutlak galibiyet. Kritik mücadelede sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve forma giyemeyecek.

BEŞ OYUNCU SINIRDA

Kanarya'da 3'er sarı kartı olan Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş karşısında da görmeleri durumunda son hafta karşısında cezalı olacak.

DEFANSTA İDEAL İKİLİ

Sezon başından beri savunmanın göbeğinde bir türlü ideal ikiliyi yakalayamayan Fenerbahçe, derbide 2 stoperini de oynatabilecek. Cezası biten formasına kavuşurken, iyileşen Falette'nin de takımdaki yerini alması bekleniyor. Böylelikle Luiz Gustavo ve Ozan Tufan gerçek mevkileri orta sahada forma giyecek.

F.Bahçe'de derbi öncesi Gustavo şoku! haberin devamı

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