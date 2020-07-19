Derbiden öte

Sarı-lacivertliler, Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk oluyor... Hedef; kazanıp UEFA Avrupa Ligi iddiasını son haftaya taşımak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarına katılabilmesi için en az ilk 5'te yer alması gerekiyor. Bu nedenle hedef mutlak galibiyet. Kritik mücadelede sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.



BEŞ OYUNCU SINIRDA

Kanarya'da 3'er sarı kartı olan Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş karşısında da sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.



DEFANSTA İDEAL İKİLİ

Sezon başından beri savunmanın göbeğinde bir türlü ideal ikiliyi yakalayamayan Fenerbahçe, derbide 2 stoperini de oynatabilecek. Cezası biten Serdar Aziz formasına kavuşurken, iyileşen Falette'nin de takımdaki yerini alması bekleniyor. Böylelikle Luiz Gustavo ve Ozan Tufan gerçek mevkileri orta sahada forma giyecek.

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