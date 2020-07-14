14 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Kaan Ayhan'a çağrı! "Bizi bekle"

Milli yıldıza çağrıda bulundu! Bizi bekle
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yürüten , stoper bölgesinde bir türlü istikrarı sağlayamamıştı. Bu kapsamda sarı-lacivertli takım milli yıldızımız 'ı gündemine aldı ve genç oyuncuya "Bizi bekle" çağrısı yaptı.

bu sezon savunmanın göbeğinde tam 8 farklı futbolcu denedi. Üstelik bunlardan üçü; Jailson, Luiz Gustavo ve Ozan, asıl mevkileri orta saha olan oyuncular. Ancak hiçbiri defanstaki soruna çare olamadı. Jailson ve Gustavo'dan sonra Sivas maçında da Ozan beklentilerin altında kaldı, ilk golde penaltı yaptırıp, ikincide Emre Kılınç'ı kaçırdı. Yönetim savunmadaki krizi çözmek için kolları sıvadı, gözünü 'a dikti.

'TEKLİFİMİZ İYİ OLACAK'

Milli stoperin oynadığı Düsseldorf Bundesliga'dan düşmüştü. Bu sayede 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 'Ligden düşülmesi halinde 2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi aktif hale geldi. Sivas maçı sonrası Fenerbahçe'den yetkili bir ismin Kaan Ayhan'ı telefonla arayarak, "Önümüzdeki sezon seni takımda görmek en büyük arzumuz. Başka teklifler olduğunu biliyoruz ancak bizi beklemeni istiyoruz. Sana iyi bir teklif sunacağız" dediği öğrenildi.

TALİBİ ÇOK

Kaan Ayhan için 'ın da devrede olduğu iddiaları var. Öte yandan Bundesliga'dan Leverkusen ve Wolfsburg de Milli savunmacının peşinde. Ancak Fenerbahçe, çok iyi bir teklif sunarak başarılı futbolcuya çubuklu formayı giydirmeye kararlı. (Fanatik)

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