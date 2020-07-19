19 Temmuz 2020, Pazar

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi'yi izlemeye geliyor! Dünyaca ünlü hoca...

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp moral bulmak isterken, Beşiktaş ise Avrupa'ya katılma yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriqi konusunda ise sıcak bir gelişme var. Dünyaca ünlü teknik adam, derbide Kosovalı golcüyü izlemeye geliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 14:11
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi'yi izlemeye geliyor! Dünyaca ünlü hoca...

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun son derbisine Beşiktaş deplasmanında çıkarken, gözler Vedat Muriqi'nin üzerinde olacak.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi'yi izlemeye geliyor! Dünyaca ünlü hoca...

Sarı-lacivertliler bu sezon en çok öne çıkan isimlerden olan Muriqi, Vodafone Park'taki kritik mücadelede yakından izlenecek.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi'yi izlemeye geliyor! Dünyaca ünlü hoca...

İngiltere'de West Bronwich Albion ve İtalya'da Roma ile Lazio kulüpleri artık harekete geçmeye hazırlanıyor. Sezonların bitmesiyle başlanacak transfer hareketleri için kulüpler son çalışmalarını yapıyor.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi'yi izlemeye geliyor! Dünyaca ünlü hoca...

Bu sezon şimdiye kadar 35 resmi maçta 17 gol atıp 7 asist yapan Kosovalı forvet, bilhassa Slaven Bilic tarafından isteniyor.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi'yi izlemeye geliyor! Dünyaca ünlü hoca...

West Bromwich'i Premier Lig'e çıkarmak için uğraşan Bilic, son haftalarda puan kayıpları yaşayınca bu transferde zora girdi.

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