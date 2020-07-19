Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi'yi izlemeye geliyor! Dünyaca ünlü hoca...

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp moral bulmak isterken, Beşiktaş ise Avrupa'ya katılma yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriqi konusunda ise sıcak bir gelişme var. Dünyaca ünlü teknik adam, derbide Kosovalı golcüyü izlemeye geliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 14:11 ABONE OL