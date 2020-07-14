Fenerbahçe'de forvete yeni aday: Akpom

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu hafta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, derbiyi kaybederse Avrupa kapısı büyük oranda kapanacak. Kanarya, geçtiğimiz sezon 6. olduğu 'Kabus Sezonu'ndan' belki de daha kötü bir yerde ligi bitirecek.