14 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de forvete yeni aday: Akpom

Forvete yeni aday: Akpom
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

Fenerbahçe, forvete forması giyen Chuba Akpom'u gündeme aldı. 24 yaşındaki oyuncunun kulübü ve menajeriyle görüşmelere başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe, forvete forması giyen Chuba Akpom'u gündeme aldı. 24 yaşındaki oyuncunun kulübü ve menajeriyle görüşmelere başlandığı bildirildi. İngiltere'de doğan Nijerya asıllı oyuncu bu sezon 41 maçta 10 gol attı. altyapısında yetişen Akpom, alt kategorilerde 41 İngiliz 'nın formasını giydi.

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