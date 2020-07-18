18 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Luiz Gustavo şoku!

F.Bahçe'de derbi öncesi Gustavo şoku!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasındaki dev derbide 'ın konuğu olacak 'de şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldız, sakatlığı nedeniyle yapılan son antrenmanda yer almadı. Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağı maç sabahı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanına çıkacak olan , maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyucular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

GUSTAVO ANTRENMANDA YER ALMADI

Öte yandan Fenerbahçe'de , yapılan son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı. Spor'da yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcunun maç sabahı son kez durumuna bakılacak ve kadroya alınıp alınmayacağına karar verilecek.


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