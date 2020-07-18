Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Luiz Gustavo şoku!

Süper Lig'in 33. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldız, sakatlığı nedeniyle yapılan son antrenmanda yer almadı. Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağı maç sabahı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyucular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

GUSTAVO ANTRENMANDA YER ALMADI

Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, yapılan son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı. TRT Spor'da yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcunun maç sabahı son kez durumuna bakılacak ve kadroya alınıp alınmayacağına karar verilecek.





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