19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Altay Bayındır'a sürpriz talip!

Altay Bayındır'a sürpriz talip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan 'de sezon başında MKE Ankaragücü'nden edilen 'a 'dan talip çıktı. Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın, 22 yaşındaki kaleciyi transfer etmek istediği öne sürüldü.

Yaz döneminde kadrosunu yeniden yapılandıracak 'de ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle corona virüsü salgınının ardından çıktığı maçlarda başarılı bir performans sergileyen genç file bekçisine Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın talip olduğu iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Altay'ı satmak konusunda pek istekli görünmüyor. Yine de teklif edilecek bonservis bedelinin yüksekliği yönetimin bu düşüncesini değiştirmesine yol açabilir.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 34 maçta görev alan Altay Bayındır, kalesinde 48 gol gördü.

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