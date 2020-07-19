Altay Bayındır'a sürpriz talip!
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır'a Hollanda'dan talip çıktı. Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın, 22 yaşındaki kaleciyi transfer etmek istediği öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde kadrosunu yeniden yapılandıracak Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle corona virüsü salgınının ardından çıktığı maçlarda başarılı bir performans sergileyen genç file bekçisine Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın talip olduğu iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Altay'ı satmak konusunda pek istekli görünmüyor. Yine de teklif edilecek bonservis bedelinin yüksekliği yönetimin bu düşüncesini değiştirmesine yol açabilir.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 34 maçta görev alan Altay Bayındır, kalesinde 48 gol gördü.
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