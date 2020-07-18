Fenerbahçe'ye Borja Baston önerildi! Forvet transferi...
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın serbest bıraktığı İspanyol forvet Borja Baston, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Bilindiği gibi sarı-lacivertli takım bu bölgeye takviye yapmak istiyordu.
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, menajerler Aston Villa'nın serbest bıraktığı İspanyol santrfor Borja Baston'u önerildi. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de futbolun patronu olan Emre Belözoğlu'nun da scout ekibinden Baston için bilgi istediği öğrenildi.
Bonservisi elinde olan İspanyol oyuncunun Fenerbahçe'nin belirlediği şartlar içinde olması durumunda kadroya katılma ihtimalinin olduğu ifade edildi. 27 yaşında ve 1.86 boyunda olan İsapanyol santrforun güncel piyasa değerinin ise 3.5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.
Atletico Madrid altyapısında yetişen Baston, Aston Villa dışında Swansea, Alaves ve Real Zaragoza formaları da giymişti.
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