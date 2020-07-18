18 Temmuz 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Tam 28 isim...

Süper Lig'de bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde eksik bulunan 5 mevki için tam 28 kişilik transfer listesi hazırlandı. İşte o isimler ve detaylar. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 06:40
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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Tam 28 isim...

Süper Lig'deki 6 yıllık şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Tam 28 isim...

Gelecek sezon kulüpte sportif direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu önderliğinde transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Tam 28 isim...

İlk olarak Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'la anlaşan ve orta sahadaki eksiğini gideren sarı-lacivertliler, ayrıca sol bek, sağ bek, stoper ve iki kanat oyuncusu transfer edecek.

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Tam 28 isim...

İşte beş mevki için belirlenen 28 kişilik dev liste:

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Tam 28 isim...

SAĞ BEK:

Gökhan Gönül (Beşiktaş)

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