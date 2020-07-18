18 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nikola Kalinic Valencia ile anlaştı!

F.Bahçe'de ayrılık resmileşti! Yıldız oyuncu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Üst üste takviyeler yapan Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi büyük bir değişime gidiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic ile yollar ayrılırken, Sırp oyuncu Valencia Basket ile anlaştı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon yapılanması kapsamında büyük bir değişim yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde birçok isimle yollar ayrılırken bu oyunculara bir yenisi eklendi. Sırp basketbolcu Nikola Kalinic, 'nın Valencia Basket takımına transfer oldu.

Valencia resmi hesabından Kalinic transferini duyururken, ''Yeni evine hoş geldin, Nikola" ifadeleri kullanıldı.

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