18 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Schelotto önerisi

Schelotto önerisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Menajerlerin sağ bek arayan Fenerbahçe'ye Ezequiel Schelotto'yu önerdiği ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun Brighton ile sözleşmesi sona erdi.

Menajerlerin sağ bek arayan Fenerbahçe'ye Ezequiel Schelotto'yu önerdiği ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun Brighton ile sözleşmesi sona erdi. İtalyan futbolcu, kulübüne teşekkür ederek, "Bana dünyanın en iyi liginin kapısını açtılar. 31 yaşındayım ve futbola vereceğim çok şey var. Kendi yoluma devam edeceğim" dedi. 'de bu sezon 8 maça çıkan Schelotto için son kararı yeni hocanın vermesi bekleniyor.
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